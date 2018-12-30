СГД взялась за владельцев юрмальского ресторана 36.līnija

Так, к Lauris Restaurant Service применен запрет на регистрацию, перерегистрацию, продление и изменение коммерческого залога.

В прошлом году Lauris Restaurant Service работал с оборотом в 3,767 млн евро, что на 11,4% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 44,3% и достигла 219 994 евро.