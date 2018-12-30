Вс, 30.12.2018
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СГД взялась за владельцев юрмальского ресторана 36.līnija

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Лаурис Алексеев

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Служба госдохдов (СГД) в связи с налоговыми долгами применила меры безопасности по отношению к предприятию Lauris Restaurant Service, управляющему юрмальским рестораном 36.līnija, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, к Lauris Restaurant Service применен запрет на регистрацию, перерегистрацию, продление и изменение коммерческого залога.

Согласно данным Firmas.lv, на 7 декабря предприятие имело долги по налогам в размере 148 944 евро.

В прошлом году Lauris Restaurant Service работал с оборотом в 3,767 млн евро, что на 11,4% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 44,3% и достигла 219 994 евро.

Владельцами компании являются повар Лаурис Алексеев и уроженец Даугавпилса, гражданин России и сын бывшего московского чиновника Игорь Малышков.

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