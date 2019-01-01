Ремонты и пешеходные улицы: Ригу ждут изменения в организации движения

Идею о том, чтобы убрать автомобили с улицы Кр. Барона, вновь актуализировали недавно арендованные Рижской думой у Дании городские планировщики. Однако идея эта не нова.

Несколько лет назад с такой идеей выступила, к примеру, ассоциация торговцев, так как для них пешеходные улицы куда прибыльнее тех, где вдоль витрин текут автомобильные потоки.

Когда именно этой идеей займуться вплотную, пока что неизвестно.

Департамент городского развития Риги рассказывает, что как Старая Рига, так и улица Тербатас и участок Кр. Барона от бульвара Аспазияс до улицы Таллинас в документах планирования отмечены как места, где преимуществом обладают пешеходы.

Однако это не закрывает улицы для автомобильного движения.

По словам мэра Риги Нила Ушакова, большая ясность может появиться в феврале, когда начнется обсуждения закрытия улицы Кр. Барона, в свою очередь сама улица может быть закрыта в мае. Нужно добавить, что это совпадает с сезоном дорожных ремонтов этого года, во время которого запланирована замена дорожного покрытия на улицах А. Чака, Бруниниеку и Краста.