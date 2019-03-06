Латвийским предпринимателям срочно нужно освоить азиатские рынки

"Нет оснований полагать, что Китай добровольно сдаст свои позиции и будет готов уйти без боя. В этом контексте возможности заработать больше будут у компаний различного уровня. Однако даже там необходимо найти партнёра, которому можно доверять, и который поможет войти в эти рынки", - говорит Кнобен.

Это особенно важно потому, что упомянутый рынок очень фрагментарен. В нём уживается сразу несколько различных языков, культур, юридических барьеров и систем оплаты.

"Хотя проблемы, с которыми могут столкнуться предприниматели, зависят от типа бизнеса, который они представляют, тенденция остается общей: есть необходимость корректировать стратегию бизнеса для каждой страны в отдельности", - говорит Конебен.

В то же время директор не хочет отговаривать заинтересованных инвестировать в регион. По его мнению, регион Юго-Восточной Азии в будущем продолжит свой быстрый экономический рост.

В этой части мира живут молодые люди, направленные духом на большее процветание. Кроме того, им доступно качественное образование, свобода от тяжелой бюрократии и большее количество информации, чем когда-либо прежде.

Вдобавок, в этом регионе наблюдается быстрое развитие информационных технологий (IT), что является одной из предпосылок экономического роста в будущем. Это объясняется тем, что текущий рост происходит в век, когда интернет и социальные сети доступны большинству жителей стран, утверждает Кнобен.

Во время интервью Кнобену задали вопросы относительно небезопасности потребительских данных (теневой стороны роста IT). Он утверждает, что проблема бесспорно существует, так как некоторые компании не уделяют проблеме столько внимания, как на Западе.

Однако в то же самое время, в Юго-Восточной Азии эта проблема не сравнится с соседним Китаем. Он подчеркнул, что Philips, по крайней мере, является европейской компанией и соблюдает условия GDPR, независимо от того, где она работает.

На вопрос могут ли помешать экономическому росту в Юго-Восточной Азии политические соревнования между США и Китаем, Кнобен ответил, что риски бесспорно существуют, однако в долгосрочной перспективе это мешать не должно.

Главным вызовом директор считает возможную коммерческую войну между Китаем и США. После чего может пострадать экономика Юго-Восточной Азии, так как у региона тесные торговые связи с Китаем. В то же время текущие выборы в Юго-Восточной Азии также могут рассматриваться как политические риски.

"В некоторых случаях политики могут выбрать следовать националистическим и/или фокусированных на религию курсам. Приход таких игроков к власти может помешать росту", - заявил Кнобен.