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После десятилетнего перерыва в Латвию возвращаются Asko и Sotka

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Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Одна из крупнейших сетей розничной торговли мебелью в Финляндии и Эстонии Indoor Group после почти десятилетнего перерыва возобновит в Латвии продажу мебели Asko и Sotka через интернет-магазин, сообщили агентству LETA в Indoor Group.

Магазины Asko и Sotka в Латвии работали с 2001 до 2010 года.

Председатель правления Indoor Group Кари Форстен, который отвечает за коммерческую деятельность в странах Балтии, отметил, что в Латвии по-прежнему имеется спрос на мебель Asko и Sotka. После открытия интернет-магазина компания также изучит другие возможности продаж, например, в Рижском регионе.

Последние два магазина Sotka и Asko в Латвии были закрыты в марте 2010 года. Indoor Group это объяснила плохой экономической ситуацией, из-за чего сокращалось количество покупателей и оборот магазинов.

В 2016 году оборот Indoor Group составлял 187 млн евро, операционная прибыль - 9,8 млн евро.

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