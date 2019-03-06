После десятилетнего перерыва в Латвию возвращаются Asko и Sotka

Магазины Asko и Sotka в Латвии работали с 2001 до 2010 года.

Председатель правления Indoor Group Кари Форстен, который отвечает за коммерческую деятельность в странах Балтии, отметил, что в Латвии по-прежнему имеется спрос на мебель Asko и Sotka. После открытия интернет-магазина компания также изучит другие возможности продаж, например, в Рижском регионе.