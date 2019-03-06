После десятилетнего перерыва в Латвию возвращаются Asko и Sotka

Одна из крупнейших сетей розничной торговли мебелью в Финляндии и Эстонии Indoor Group после почти десятилетнего перерыва возобновит в Латвии продажу мебели Asko и Sotka через интернет-магазин, сообщили агентству LETA в Indoor Group.
Магазины Asko и Sotka в Латвии работали с 2001 до 2010 года.
Председатель правления Indoor Group Кари Форстен, который отвечает за коммерческую деятельность в странах Балтии, отметил, что в Латвии по-прежнему имеется спрос на мебель Asko и Sotka. После открытия интернет-магазина компания также изучит другие возможности продаж, например, в Рижском регионе.
Последние два магазина Sotka и Asko в Латвии были закрыты в марте 2010 года. Indoor Group это объяснила плохой экономической ситуацией, из-за чего сокращалось количество покупателей и оборот магазинов.
В 2016 году оборот Indoor Group составлял 187 млн евро, операционная прибыль - 9,8 млн евро.