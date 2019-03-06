КРФК утвердила методологию проверки кредиторов ABLV Bank

Методология была согласована со Службой по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Службой контроля), а разработала ее международная аудиторская компания "Ernst&Young".

"В этом процессе КРФК как орган, осуществляющий надзор за банками, руководствовался двумя мотивами - защитой интересов вкладчиков ABLV Bank, обеспечив выплату их средств, и выявлением подозрительных денежных средств и уведомлением о них соответствующих органов, если что-то обнаружится. Эти два момента должны быть сбалансированы, и только что согласованная методология это гарантирует", - сказал председатель КРФК Петерс Путниньш.

Группа уполномоченных КРФК будет присутствовать в ABLV Bank во время фазы введения методологии, чтобы убедиться в том, что ее применение соответствует утвержденным принципам.

В дальнейшем на этапах контролируемой ликвидации банка регулярно будут подготавливаться списки выплат кредиторам, которые уже прошли проверку. В ходе этого процесса КРФК будет регулярно проводить мониторинг.

Ранее ликвидатор ABLV Bank Арвид Костомаров заявил, что выплаты кредиторам начнутся не ранее чем через 2-3 месяца после утверждения методологии в совете КРФК.

Руководитель Службы контроля Илзе Знотиня ранее сказала, что в случае, если при проверке будут выявлены подозрительные сделки, деньги или клиенты, владельцам таких счетов средства ликвидируемого ABLV Bank выплачиваться не будут.

Как сообщалось, 26 февраля прошлого года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег.