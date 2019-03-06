КРФК утвердила методологию проверки кредиторов ABLV Bank

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) на внеочередном заседании сегодня утвердила методологию проверки кредиторов ABLV Bank, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации КРФК Иева Уплея.
Методология была согласована со Службой по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Службой контроля), а разработала ее международная аудиторская компания "Ernst&Young".
"В этом процессе КРФК как орган, осуществляющий надзор за банками, руководствовался двумя мотивами - защитой интересов вкладчиков ABLV Bank, обеспечив выплату их средств, и выявлением подозрительных денежных средств и уведомлением о них соответствующих органов, если что-то обнаружится. Эти два момента должны быть сбалансированы, и только что согласованная методология это гарантирует", - сказал председатель КРФК Петерс Путниньш.
Группа уполномоченных КРФК будет присутствовать в ABLV Bank во время фазы введения методологии, чтобы убедиться в том, что ее применение соответствует утвержденным принципам.
В дальнейшем на этапах контролируемой ликвидации банка регулярно будут подготавливаться списки выплат кредиторам, которые уже прошли проверку. В ходе этого процесса КРФК будет регулярно проводить мониторинг.
Ранее ликвидатор ABLV Bank Арвид Костомаров заявил, что выплаты кредиторам начнутся не ранее чем через 2-3 месяца после утверждения методологии в совете КРФК.
Руководитель Службы контроля Илзе Знотиня ранее сказала, что в случае, если при проверке будут выявлены подозрительные сделки, деньги или клиенты, владельцам таких счетов средства ликвидируемого ABLV Bank выплачиваться не будут.
Как сообщалось, 26 февраля прошлого года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег.
Галерея: ABLV Bank" информирует о процессе самоликвидации