Кто может стать новым председателем ЦИК?

Коалиция может выдвинуть на должность председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) руководителя информационного отдела ЦИК Кристине Берзиню, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.
Берзиня подтвердила, что по приглашению коалиции согласилась выдвинуть свою кандидатуру.
Она сообщила, что ее приоритетом будет организация выборов Европейского парламента, которая уже приближается к заключительной стадии. Кроме того, она намерена продолжать уже начатые проекты, например, онлайновой регистрации избирателей на участках.
Также среди приоритетов Берзини повышение зарплат работников избирательных комиссий, более удобное голосование для тех, кто перед самыми выборами уезжает за границу. Берзиня считает, что для предварительного голосования необходимо предусмотреть больше времени, чем в настоящее время.
Ранее представители ряда партий заявили, что в ЦИК, которую уже более 20 лет возглавляет Арнис Цимдарс, нужны перемены. Свои кандидатуры партии могут подавать еще сегодня до конца дня.