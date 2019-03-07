Кто может стать новым председателем ЦИК?

Берзиня подтвердила, что по приглашению коалиции согласилась выдвинуть свою кандидатуру.

Она сообщила, что ее приоритетом будет организация выборов Европейского парламента, которая уже приближается к заключительной стадии. Кроме того, она намерена продолжать уже начатые проекты, например, онлайновой регистрации избирателей на участках.

Также среди приоритетов Берзини повышение зарплат работников избирательных комиссий, более удобное голосование для тех, кто перед самыми выборами уезжает за границу. Берзиня считает, что для предварительного голосования необходимо предусмотреть больше времени, чем в настоящее время.