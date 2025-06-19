Лиепайчанин выиграл в лотерею миллион; налоги платить не придется

В организованной Latvijas Loto моментальной лотерее Senatnes loterija выигран один миллион евро, сообщили агентству LETA представители Latvijas Loto.
Победитель - лиепайчанин старше 30 лет, который приобрел счастливый билет в одном из лиепайских магазинов Maxima. Он совершил покупку спонтанно - согласился приобрести последний доступный лотерейный билет Senatnes loterija.
О выигрыше он узнал дома, когда его жена стерла защитное покрытие на билете.
Счастливчик получит один миллион евро в полном размере - с выигрыша не будет удержан подоходный налог, сообщили представители Latvijas Loto.
В каждой серии лотереи Senatnes loterija один миллион билетов, среди них есть два выигрыша по миллиону евро.
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