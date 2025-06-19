Лиепайчанин выиграл в лотерею миллион; налоги платить не придется

Победитель - лиепайчанин старше 30 лет, который приобрел счастливый билет в одном из лиепайских магазинов Maxima. Он совершил покупку спонтанно - согласился приобрести последний доступный лотерейный билет Senatnes loterija.

О выигрыше он узнал дома, когда его жена стерла защитное покрытие на билете.

Счастливчик получит один миллион евро в полном размере - с выигрыша не будет удержан подоходный налог, сообщили представители Latvijas Loto.

В каждой серии лотереи Senatnes loterija один миллион билетов, среди них есть два выигрыша по миллиону евро.