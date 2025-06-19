Latvijas pasts проведет ребрендинг

Около 93 тысяч евро было вложено в новый визуальный стиль и около 130 тысяч евро - в новый портал самообслуживания и сайт.

Рудзитис сообщил, что внедрение нового бренда будет постепенным и займет около двух лет, а сотрудники компании привыкнут к новой униформе в течение года.

При этом он отметил, что общую стоимость внедрения нового бренда на данном этапе оценить невозможно.

В компании разъяснили, что в новом облике желтый цвет заменен на палитру розовых и землистых акцентных цветов, а основной синий цвет остался неизменным. Теперь Latvijas Pasts можно будет узнать по логотипу, в названии которого сохранилось слово Pasts, учитывая основные ценности и исторический контекст компании, а в качестве центрального элемента бренда выбрана птица - вестник хороших новостей.

Процесс разработки нового бренда занял в общей сложности девять месяцев.

Дизайнеры отметили, что цель ребрендинга - отразить переход компании от традиционного почтового оператора к логистической и технологической компании.

Руководитель отдела коммерческого транспорта Latvijas Pasts Кристиан Годиньш подчеркнул, что мировые тенденции, тенденции рынка и предпочтения клиентов требуют, чтобы все услуги были доступны в цифровом формате и их можно было получить в любом месте. Поэтому Latvijas Pasts работает над созданием цифровой среды, в которой люди могут найти всю актуальную информацию, касающуюся почтового сектора, услуг и прочего.