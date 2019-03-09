Сб, 9.03.2019
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В Москве в багаже у сотрудника посольства США нашли мину

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Самолет в аэропорту "Шереметьево"

ФОТО: Reuters / Scanpix

В аэропорту "Шереметьево" в Москве был задержан сотрудник посольства США, в багаже которого во время проверки обнаружили мину с детонатором, однако у детонатора не было взрывчатки, сообщает ТАСС.

Министерство иностранных дел России сообщило, что считает действия работника посольства США провокацией.

"Посольство США в Москве незамедлительно было проинформировано об инциденте, произошедшем в аэропорту "Шереметьево". Надеемся, что оно объяснит действия своего сотрудника", - говорится в сообщении МИД РФ.

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