В Москве в багаже у сотрудника посольства США нашли мину

В аэропорту "Шереметьево" в Москве был задержан сотрудник посольства США, в багаже которого во время проверки обнаружили мину с детонатором, однако у детонатора не было взрывчатки, сообщает ТАСС.
Министерство иностранных дел России сообщило, что считает действия работника посольства США провокацией.
"Посольство США в Москве незамедлительно было проинформировано об инциденте, произошедшем в аэропорту "Шереметьево". Надеемся, что оно объяснит действия своего сотрудника", - говорится в сообщении МИД РФ.