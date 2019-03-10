Вс, 10.03.2019
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Лед почти на всех латвийских реках сошел

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Ледоход

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

Реки в Латвии в основном освободились ото льда, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Лед сохраняется только на отдельных участках рек, в основном в Видземе. Местами наблюдается ледоход.

Продолжается ледоход на Даугаве, уровень воды здесь гораздо ниже обычного во время весенних паводков.

На этой неделе вода в реках поднялась, больше всего - в низовьях реки Лиела Югла - почти на 2 метра. Меньше всего изменился уровень воды в притоках Лиелупе.

В Амате возле Мелтури вода поднялась на 1,4 метра выше нулевой отметки.

Ожидаемые в ближайшие сутки заморозки будут способствовать снижению уровня воды в реках.

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