Экс-акционеру Latvijas krājbanka дали в России 2,5 года колонии

Экс-акционер литовского банка "Snoras" и Latvijas Krājbanka Владимир Антонов приговорен в Санкт-Петербурге к двум с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве со 150 млн рублей (2 млн евро) банка "Советский", сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга назначил Антонову наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей (около 4000 евро)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Антонов вину признал. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.
Как сообщалось, бывший совладелец обанкротившегося литовского банка "Snoras" и экс-владелец английского футбольного клуба "Портсмут" Антонов был задержан в Подмосковье 12 апреля 2018 года и через сутки этапирован в Петербург, где ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. 13 апреля 2018 года Выборгский районный суд города поместил его под арест. 26 сентября 2018 года горсуд отпустил его из-под стражи под домашний арест.
По версии следствия, не позднее 1 октября 2015 года Антонов в сговоре с иными лицами из числа руководителей банка "Советский" от имени фирмы-однодневки оформил на фирму-однодневку кредит на 150 млн рублей с процентной ставкой 18% годовых и сроком погашения 5 октября 2018 года. Соучастники получили деньги в октябре 2015 года и присвоили их, не намереваясь возвращать.