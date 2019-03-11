Экс-акционеру Latvijas krājbanka дали в России 2,5 года колонии

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга назначил Антонову наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей (около 4000 евро)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Антонов вину признал. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.

Как сообщалось, бывший совладелец обанкротившегося литовского банка "Snoras" и экс-владелец английского футбольного клуба "Портсмут" Антонов был задержан в Подмосковье 12 апреля 2018 года и через сутки этапирован в Петербург, где ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. 13 апреля 2018 года Выборгский районный суд города поместил его под арест. 26 сентября 2018 года горсуд отпустил его из-под стражи под домашний арест.