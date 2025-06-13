Цены на нефть растут; есть опасения по поводу нового всплеска инфляции

В один момент цены на нефть выросли более чем на 13%, достигнув самого высокого уровня с января и вызвав новые опасения по поводу возобновления роста инфляции.

Нефть марки Brent в середине дня подорожала на 8,3%, до 75,13 доллара за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate - на 8,7%, до 73,98 доллара за баррель.

В то же время цена на золото достигла рекордных отметок, поскольку инвесторы рассматривают золото как актив-убежище во время кризиса.