Европарламент исключил Россию из списка стратегических партнеров

Депутаты Европарламента указали, что с 2015 года обострение в отношениях между Евросоюзом и Россией увеличили вмешательство России в Сирии и интервенции в Ливию и ЦАР.

Также они отметили поддержку Россией настроенных против ЕС партий и крайне правых движений, а также на ограничение основных свобод и обширные нарушения прав человека в самой РФ.

В сообщении также указано, что Евросоюз должен быть готов к дополнительным санкциям против России, особенно к таким, которые направлены против отдельных лиц. И эти санкции должны быть пропорциональны созданной Россией угрозе.

Кроме того, ЕС должен пересмотреть соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Россией, его нужно продолжать только в сферах общих интересов - таких как борьба с терроризмом и климатические изменения.

Более тесные отношения возможны лишь в случае, если Россия полностью реализует Минский договор о прекращении военных действий на востоке Украины и будет соблюдать международные права.