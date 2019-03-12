Европарламент исключил Россию из списка стратегических партнеров

В Европарламенте решили больше не рассматривать Россию в качестве стратегического партнера. За принятие резолюции проголосовало 402 депутата, против - 163, а 89 воздержались, сообщили TVNET в бюро Европарламента.
Депутаты Европарламента указали, что с 2015 года обострение в отношениях между Евросоюзом и Россией увеличили вмешательство России в Сирии и интервенции в Ливию и ЦАР.
Также они отметили поддержку Россией настроенных против ЕС партий и крайне правых движений, а также на ограничение основных свобод и обширные нарушения прав человека в самой РФ.
В сообщении также указано, что Евросоюз должен быть готов к дополнительным санкциям против России, особенно к таким, которые направлены против отдельных лиц. И эти санкции должны быть пропорциональны созданной Россией угрозе.
Кроме того, ЕС должен пересмотреть соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Россией, его нужно продолжать только в сферах общих интересов - таких как борьба с терроризмом и климатические изменения.
Более тесные отношения возможны лишь в случае, если Россия полностью реализует Минский договор о прекращении военных действий на востоке Украины и будет соблюдать международные права.
Также депутаты Европарламента резко осудили повторные нарушения России в отношении территориальных вод и воздушного пространства региона Балтийского моря, так как эти нарушения создают угрозы странам-соседям.