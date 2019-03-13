КРФК закончила оценку новых моделей бизнеса 12 латвийских банков

Совет КРФК также утвердил для каждого банка индивидуальный уровень важных показателей деятельности - требования к капиталу и ликвидности.

Таким образом, КРФК завершила диалог с 12 латвийскими банками о новых требованиях. Оценка бизнес-моделей латвийских банков проводилась в соответствии с методологией Европейского центрального банка и КРФК или так называемым процессом проверки и оценки надзора (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP).

"В латвийском банковском секторе в целом проделана основательная работа по уменьшению рисков, мы сообща радикально преобразовали то, что было построено за предыдущие 25 лет, добившись смены подлинного понимания в подходе к банковскому бизнесу. Все банки продемонстрировали добрую волю. В ограниченный период латвийский финансовый сектор без лишних потрясений покинули почти 10 млрд евро денег иностранных клиентов, и планировавший на пять лет процесс был в основном осуществлен за два года. Это хорошая точка отсчета для восстановления международной репутации финансового сектора", - отметил председатель КРФК Петерс Путниньш.

В последующие один-три года постепенно будет оценена деятельность банков в соответствии с новой бизнес-ситуацией.