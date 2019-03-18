"Прощай русская Мэрайя Кери": Пугачева, Лолита, Бузова и другие звезды скорбят по Началовой

16 марта ушла из жизни российская певица и телеведущая Юлия Началова. Исполнительнице было 38 лет. Зрители навсегда запомнят ее прекрасной девушкой с ангельской внешностью и пронзительными голубыми глазами. Для представителей шоу-бизнеса - это событие стало настоящим кошмаром. Instagram знаменитостей наполнился публикациями полными скорби, воспоминаний, сожаления и соболезнований.
Одним из первых на новость о смерти артистки отреагировал ее коллега Николай Басков.
"Юлечка, моя дорогая, сколько лет мы были рядом, сколько программ и поездок, как так...Я больше не услышу твой заразительный смех и волшебный голос!!! Почему так несправедливо... Ты навсегда в моём сердце...", - написал Николай.
Он также разместил в соцсетях последнее видео, которое ему прислала Юлия, где благодарила его за концерт и называла "Котик".
Юлия Началова также тесно дружила с сыном Олега Газманова Родионом. Для звездной семьи ее уход стал настоящим ударом.
"Не могу поверить! Такая молодая, талантливая, улыбчивая. Ушла так рано...
Хочется, как в моей песне, чтобы каждой минуте вслед никогда не говорить это страшное слово "прощай". Соболезную родителям и близким", - написал Олег Газманов на своей странице в Instagram.
Родион Газманов лишь робко спросил: "Как же так-то, Юль...? Это очень печальный год".
Мимо трагедии не смог пройти и шоумен Тимур Родригез. Он вспомнил, как еще в 90-х узнал, что на детский фестиваль в Пензу должна приехать Юлия Началова. Артист был в восторге от того, что сможет разделить с ней сцену. Но певица не смогла приехать и юный Родригес был огорчен.
"Как же сильно я тогда расстроился! По-настоящему расстроился! Никто тогда так не пел и не выглядел. Помню ее "Дюймовочку"...
И конечно, каким событием для всех стал "Герой не моего романа"...", - вспомнил Родригез.
Тимур Родригез подчеркнул, что Юля обладала невероятным голосом и талантом, конечно она не заслужила такого конца.
"Помню, как для одного из телевизионных шоу она перепела песню из Бондианы "Tomorrow never dies" и это было в сотни раз круче оригинала! Я записал это на видеокассету и постоянно пересматривал!
Какой голос! Какой тембр! И так было всегда! Абсолютно незаслуженная музыкальная судьба! Недооценённая потрясающая певица!
Как жаль, что так ничего и не поменялось! Какое несчастье, что так уже ничего не изменить!... Прощай, чудесная девочка с волшебным голосом! Это просто не укладывается в голове!!!", - написал он.
Исполнитель Григорий Лепс, который недавно выступил в Риге, тоже выразил свои соболезнования.
"Бесконечно печально! Молодая, красивая, добрая, талантливая певица... Юля!!!!Соболезнования родным и близким", - отметил он.
Коллега певицы Борис Корчевников признался, что был влюблен в Юлю.
"Я, конечно, был в тебя влюблен. С самого детства. Сколько знаю тебя.
Мы почти ровесники. И детская передача, что я вел, сводила с тобой - то на первых дискотеках, что выпало открывать нашему поколению, то на концертах, то в студиях.
Той девочкой я тебя запомнил. Девочкой из какой то сказки, красивой, как феи в маминых книгах. И такой же нежной, так нерисованно ранимой", - признался он.
Борис отметил, что у Юли в глазах жило "детское доверие".
"Жило даже тогда, когда ты была уже на глянцевых вершинах, а значит искушенная, много раз преданная, уже пожившая, поработавшая. И все равно это доверие жило в тебе", - подчеркнул Борис.
Он также рассказал, что совсем недавно в эфире программы "Судьба человека" Юлия говорила так искренне, что он понял, где источник всех ее болей. Это тоже было - доверие.
"Я помню твои ручки в эту последнюю нашу встречу - хрупкие, нежные. И со следами борьбы за жизнь. И снова это доверие - даже тогда - в глазах. Красивая талантливая молодая душа. Крепитесь и держитесь, все родные, все кто мог смотреть в эти глаза всю твою жизнь. Любовь не проходит. Она и молитвы - теперь тебе очень нужны", - написал телеведущий.
"
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева редко делает публикации в Instagram, но здесь она не смогла пойти мимо.
"Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка", - написала Пугачева.
Супруг звезды Максим Галкин тоже выразил огорчение такому преждевременному уходу Юлии.
"Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек.
Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались - смеялись", - вспомнил Максим.
Популярная ведущая, блогер, актриса и певица Ольга Бузова тоже не смогла пройти мимо.
"Только что вышла со сцены и узнала, что не стало Юлии Началовой. Это ужасная трагедия! Больно от того, что так рано могут уходить люди!
Она была такой красивой, такой талантливой! Русская Мэрайя Кери ...Скорбь... Мои искрение соболезнования семье и миллионам поклонников этого ангела...", - написала Ольга.
Среди звезд, которые не поверили в смерть были Лолита Милявская и Наташа Коралева
"Нет сил... Юля...", - подписала видео с песней Началовой Лолита.
"Юлечка, как же так... В это невозможно поверить...", - написала Королева под видео с совместным исполнением песни "Белая сирень".
На смерть артистки отреагировала супер-звезда 90-х Алена Свиридова.
"Юля, светлая, нежная, смешливая, никогда не жаловалась, про свои невзгоды рассказывала так, как будто это очередной анекдот. Твой уход - большая потеря для всех нас", - подчеркнула певица.
"Такая светлая, такая влюбленная в жизнь. Такая талантливая, такая молодая... В голове не укладывается", - отметил актер и телеведущий Игорь Верник.
Вместе с ним сожаление выразил и певец и композитор Игорь Николаев, который вспомнил, что Началова выпустила альбом, записанный в Лос-Анжделесе с их общим другом - Уолтером Афанасьевым.
"Вспомнил нашу встречу в Лос-Анджелесе, когда она записывала альбом с нашим общим другом Уолтером Афанасьевым, была очень счастлива, окрылена... Ну почему же так?"
Не смог остаться в стороне и Лев Лещенко:
"Сегодня день большой печали. От нас ушла молодая и яркая артистка Юлия Началова. Она была трогательным, обаятельным и талантливым человеком. Выражаю глубокие соболезнования родным Юлии", - написал он.
Телеведущая Анфиса Чехова выложила снимок с последней совместной встречи.
"Она была так хороша, мы пели в караоке, и я думала, как же природа щедро наградила её! Кукольная внешность, божественный голос, от которого у меня мурашки по коже бежали и слёзы наворачивались", - написала Анфиса.
Она отметила, что они не были близкими подругами, но каждый раз при встрече было ощущение, что знают друг друга сто лет.
"Добрая, открытая, с отличным чувством юмора, смелая, не боящаяся выносить на публику свои ошибки, дабы другие их не повторяли! Милая девочка! Как мало ты нам подарила себя! И как много ты успела подарить нам своего таланта! Маленькая, но сильная небесная птичка, возвращайся к Источнику Вечной Любви!", - трогательно подчеркнула Чехова.
Это лишь несколько публикаций знаменитостей. Скорбных постов и трогательных историй о Юле невероятно много. Нет практически ни одного представителя российского шоу-бизнеса, кто не отозвался бы на сообщение о трагедии и не выразил бы слова сожаления.
Напомним, Юлия скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце девушки не выдержало. Исполнительнице было 38 лет. От второго брака у Началовой осталась дочь Вера. По информации СМИ девочка останется жить с отцом.