"Прощай русская Мэрайя Кери": Пугачева, Лолита, Бузова и другие звезды скорбят по Началовой

Какой голос! Какой тембр! И так было всегда! Абсолютно незаслуженная музыкальная судьба! Недооценённая потрясающая певица!

Как жаль, что так ничего и не поменялось! Какое несчастье, что так уже ничего не изменить!... Прощай, чудесная девочка с волшебным голосом! Это просто не укладывается в голове!!!", - написал он.

Исполнитель Григорий Лепс, который недавно выступил в Риге, тоже выразил свои соболезнования.

"Бесконечно печально! Молодая, красивая, добрая, талантливая певица... Юля!!!!Соболезнования родным и близким", - отметил он.

Коллега певицы Борис Корчевников признался, что был влюблен в Юлю.

"Я, конечно, был в тебя влюблен. С самого детства. Сколько знаю тебя.

Мы почти ровесники. И детская передача, что я вел, сводила с тобой - то на первых дискотеках, что выпало открывать нашему поколению, то на концертах, то в студиях.

Той девочкой я тебя запомнил. Девочкой из какой то сказки, красивой, как феи в маминых книгах. И такой же нежной, так нерисованно ранимой", - признался он.

Борис отметил, что у Юли в глазах жило "детское доверие".

"Жило даже тогда, когда ты была уже на глянцевых вершинах, а значит искушенная, много раз преданная, уже пожившая, поработавшая. И все равно это доверие жило в тебе", - подчеркнул Борис.

Он также рассказал, что совсем недавно в эфире программы "Судьба человека" Юлия говорила так искренне, что он понял, где источник всех ее болей. Это тоже было - доверие.

"Я помню твои ручки в эту последнюю нашу встречу - хрупкие, нежные. И со следами борьбы за жизнь. И снова это доверие - даже тогда - в глазах. Красивая талантливая молодая душа. Крепитесь и держитесь, все родные, все кто мог смотреть в эти глаза всю твою жизнь. Любовь не проходит. Она и молитвы - теперь тебе очень нужны", - написал телеведущий.

"

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева редко делает публикации в Instagram, но здесь она не смогла пойти мимо.

"Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка", - написала Пугачева.

Супруг звезды Максим Галкин тоже выразил огорчение такому преждевременному уходу Юлии.

"Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек.