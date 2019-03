"Прощай русская Мэрайя Кери": Пугачева, Лолита, Бузова и другие звезды скорбят по Началовой

Юлечка моя дорогая ,сколько лет мы были рядом , сколько программ и поездок , как так 🙈я больше не услышу твой заразительный смех и волшебный голос !!! Почему так несправедливо ....... ты навсегда в моём сердце ...... #rip @julianachalova 😭😭😭

