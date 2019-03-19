Саркандаугава: мужчину убили, восьмилетнюю дочь - украли

О случившемся сообщила близкая знакомая погибшего. Также полицию проинформировали о том, что подозреваемый забрал из дома маленькую девочку и ушёл с ней.

К сожалению, в момент, когда полиция и медики прибыли на место происшествия, полученная информация подтвердилась. В квартире находился труп мужчины 1978 года рождения с колотыми ранами.

Полицейские выяснили, что в тот вечер подозреваемый пришёл в квартиру к своей бывшей жене, где она жила со своим новым мужем и ребёнком. В состоянии алкогольного опьянения между мужчинами завязался конфликт, в результате чего бывший муж дважды ударил ножом второго мужчину в грудь и один раз в области шеи.

От полученных ранений, мужчина скончался на месте. Затем злоумышленник забрал свою 8-летнюю дочь из дома.

Полицейские выяснили место нахождения подозреваемого и его дочери. Принимая во внимание полученную информацию о том, что мужчина находился в сильном состоянии аффекта и был пьян, совершая преступление и с ним рядом находится его маленький ребенок, было принято решение привлечь к задержанию спецотряд "Омега".

В этот же вечер сотрудники правоохранительных орган и отряда "Омега" задержали мужчину. В момент задержания девочка находилась с мужчиной. С ребёнком всё было в порядке и опасность ей не грозила, её вернули матери.

Задержанный мужчина 1978 года рождения ранее уже был судим за грабежи.

За преступление мужчине грозит пожизненное заключение или лишение свободы сроком от 5 до 20 лет.