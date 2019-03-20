Министр: С мошенничеством с фондами ЕС связаны сотрудники LIAA

"Сейчас я не могу рассказать много, так как это случилось сегодня, и, возможно, в интересах следствия информация еще не раскрывается, но в любом случае известно, что с этим делом связаны сотрудники LIAA", - рассказал он.

Министр в связи с этим вопросом уже связался с руководителем LIAA Андрисом Озолсом и в ближайшее время планирует с ним встретиться, чтобы переговорить, что на самом деле случилось, чья в этом вина, и кто несет ответственность в этом вопросе.

Ответственные должны считаться с последствиями, признал министр.

На вопрос, подразумевает ли он политические последствия, Немиро пояснил, что политическое решение не должно быть поспешным.

"Мы точно хотим понять детали дела более подробно. Это событие новое, поэтому нет так много информации, чтобы уже можно было говорить о политических решениях", - высказался министр.

Как уже сообщалось, Госполиция провела обыски в ряде мест в рамках ранее начатого уголовного процесса о мошеннических действиях с целью получения средств из Европейского фонда регионального развития через программу LIAA, а также о легализации незаконно нажитых средств.

В настоящий момент задержаны пять человек, подозреваемых в легализации незаконно нажитых средств и мошенническом получении средств в размере более 4 млн евро.

Госполиция не называет задержанных, но портал grani.lv пишет, что среди них даугавпилсский предприниматель Владислав Дриксне, по месту жительства которого был проведен обыск.

По данным Firmas.lv, Дриксне является одним из владельцев Даугавпилсского завода приводных цепей, ему принадлежит предприятие Ditton nams.

Руководитель LIAA Озолс на вопрос LETA, касается ли это компании Ditton Chain, не ответил, лишь отметил, что со своей стороны LIAA передало всю необходимую информацию правоохранительным органам.

LETA пишет, что в октябре 2011 года в Даугавпилсе был открыт новый завод Ditton Chain. С поддержкой фондов ЕС и финансированием от Citadele на латгальском предприятии Ditton Chain с апреля 2010 года проводилась реконструкция производственных помещений, было установлено новое оборудование и начато производство автомобильных приводных цепей высокого качества.

Общие расходы проекта составили более 10,245 миллионов евро, из которых 4,27 миллиона были финансированием из Европейского фонда регионального развития и более 4,27 миллионов евро финансированием Citadele. Остальную часть компания обеспечила своими силами.