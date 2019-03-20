Ср, 20.03.2019
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  • В Пардаугаве пройдут шумные учения земессаргов в полном обмундировании; пугаться не надо

В Пардаугаве пройдут шумные учения земессаргов в полном обмундировании; пугаться не надо

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Земессарги

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

 В конце недели в Риге, в Пардаугаве, пройдут учения, во время которых на улицах можно будет увидеть земессаргов в полном боевом обмундировании, сообщили в Рижской думе.

С 7 часов 23 марта до 16 часов 24 марта на территории размещения Студенческого батальона Земессардзе на Виенибас гатве, 56, пройдут учения.

Земессарги будут с оружием передвигаться по улицам, выполняя задания. Также будут использованы холостые боеприпасы и средства имитации. Рижская дума обращает внимание, что во время учений будет шумно, но угрозу жизни или здоровью людей они не создают.

Земессардзе приносит извинения за причиненные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к возможному шуму и осложнениям в дорожном движении.

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