Вт, 26.03.2019
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  • 5 метров до туалетной бумаги и бассейн из бетона: Путешественники о "фейлах" гостиниц

5 метров до туалетной бумаги и бассейн из бетона: Путешественники о "фейлах" гостиниц

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Иллюстративное фото

ФОТО: Thiago Mendes/Flickr

Пользователи портала Reddit рассказали о самых ужасных и нелепых "фейлах", с которыми им приходилось сталкиваться в гостиницах во время путешествий. И не просто рассказали, а наглядно проиллюстрировали. Это смешно и грустно одновременно!

"Если вы читаете это, значит они не меняют простыни". Такая записка была найдена в кровати гостиничного номера отеля Wyndham.

Found this note in my hotel bed last night...ugh from r/mildlyinfuriating

Вот такая раковина в номере гостиницы Scandic в Хельсинки. Кстати, отель имеет четыре звезды и ориентирован на бизнес-клиентов.  

The sink in my hotel room (Helsinki) from r/CrappyDesign

Гостиница Marriott. Если ты не Шерлок Холмс, который продумывает все на шаг вперед, тебя ждет неприятный сюрприз. 

This toilet paper holder.

Калифорния. У русскоговорящих посетителей данной гостиницы в голове наверняка заиграет песня Сплин "Выхода нет". 

Welcome to the Hotel California! from r/funny

Ну очень двусмысленная картина в туалете.

This 'Art' Above my Hotel Toilet from r/CrappyDesign

Гении строительства. Чтобы попасть на балкон, надо пройти через душ. 

The door to my hotel balcony is in the shower stall. from r/mildlyinteresting

В этой гостинице забыли вставить желаемый текст в образец оформления стены. 

This hotel forgot to insert a quote into the wall decorations text sample from r/mildlyinteresting

Потому что номер комнаты должно быть видно издалека! 

The room numbers in this hotel from r/CrappyDesign

Гостиница с бассейном на территории. Спасибо, не соврали!

The swimming pool at the Motel 6 that I stayed at last night. from r/mildlyinteresting

Бывает и так. Соль и перец в гостиничном номере. Вам не приходит на ум сказка про Кощея Бессмертного? Ну эта, где "игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу"...

The salt & pepper shakers in my hotel room from r/mildlyinfuriating

Гостиница во Вьетнаме. Ожидание после просмотра рекламы - реальность.

Hotel ad vs reality in Vietnam from r/ExpectationVsReality

Нет ничего лучше горячего душа после трудного рабочего дня. Так ведь? 

Just wanted a nice, hot shower at the hotel I was staying at

Лучший вид из окна моего гостиничного номера. 

Great View From My Hotel Room... from r/CrappyDesign

А вам приходилось сталкиваться с "фейлами" в гостиницах во время путешествий или командировок?

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