5 метров до туалетной бумаги и бассейн из бетона: Путешественники о "фейлах" гостиниц

Пользователи портала Reddit рассказали о самых ужасных и нелепых "фейлах", с которыми им приходилось сталкиваться в гостиницах во время путешествий. И не просто рассказали, а наглядно проиллюстрировали. Это смешно и грустно одновременно!
"Если вы читаете это, значит они не меняют простыни". Такая записка была найдена в кровати гостиничного номера отеля Wyndham.
Вот такая раковина в номере гостиницы Scandic в Хельсинки. Кстати, отель имеет четыре звезды и ориентирован на бизнес-клиентов.
Гостиница Marriott. Если ты не Шерлок Холмс, который продумывает все на шаг вперед, тебя ждет неприятный сюрприз.
Калифорния. У русскоговорящих посетителей данной гостиницы в голове наверняка заиграет песня Сплин "Выхода нет".
Ну очень двусмысленная картина в туалете.
Гении строительства. Чтобы попасть на балкон, надо пройти через душ.
В этой гостинице забыли вставить желаемый текст в образец оформления стены.
Потому что номер комнаты должно быть видно издалека!
Гостиница с бассейном на территории. Спасибо, не соврали!
Бывает и так. Соль и перец в гостиничном номере. Вам не приходит на ум сказка про Кощея Бессмертного? Ну эта, где "игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу"...
Гостиница во Вьетнаме. Ожидание после просмотра рекламы - реальность.
Нет ничего лучше горячего душа после трудного рабочего дня. Так ведь?
Лучший вид из окна моего гостиничного номера.
А вам приходилось сталкиваться с "фейлами" в гостиницах во время путешествий или командировок?