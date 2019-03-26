5 метров до туалетной бумаги и бассейн из бетона: Путешественники о "фейлах" гостиниц

"Если вы читаете это, значит они не меняют простыни". Такая записка была найдена в кровати гостиничного номера отеля Wyndham.

Вот такая раковина в номере гостиницы Scandic в Хельсинки. Кстати, отель имеет четыре звезды и ориентирован на бизнес-клиентов.

Гостиница Marriott. Если ты не Шерлок Холмс, который продумывает все на шаг вперед, тебя ждет неприятный сюрприз.

Калифорния. У русскоговорящих посетителей данной гостиницы в голове наверняка заиграет песня Сплин "Выхода нет".

Ну очень двусмысленная картина в туалете.

Гении строительства. Чтобы попасть на балкон, надо пройти через душ.

В этой гостинице забыли вставить желаемый текст в образец оформления стены.

Потому что номер комнаты должно быть видно издалека!

Гостиница с бассейном на территории. Спасибо, не соврали!

Бывает и так. Соль и перец в гостиничном номере. Вам не приходит на ум сказка про Кощея Бессмертного? Ну эта, где "игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу"...

Гостиница во Вьетнаме. Ожидание после просмотра рекламы - реальность.

Нет ничего лучше горячего душа после трудного рабочего дня. Так ведь?

Лучший вид из окна моего гостиничного номера.