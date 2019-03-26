Премьер: правительство не рекомендует Сейму ликвидировать КОЗ с 31 марта

Он не дал прогноза, когда будет отменен КОЗ, сообщив, что министру экономики Ральфу Немиро даны два месяца на то, чтобы подготовить конкретные предложения по ликвидации КОЗ.

Сейм ранее поручил Министерству экономики проанализировать возможности отмены КОЗ с 31 марта, однако, основываясь на предоставленной министерством информации о том, что резкая отмена будет иметь тяжелые экономические последствия, правительство решило не отменять компонент в установленный Сеймом срок.

Минэкономики указало, что резкая отмена компонента может привести к отрицательным последствиям для экономики Латвии.

В докладе указывается на риски, которые связаны с отменой КОЗ с 31 марта. Один из рисков - подача судебных исков о защите инвестиций и в Конституционный суд. Этот риск можно значительно уменьшить, предусмотрев механизмы компенсации или более длительный переходный период.

Отменив КОЗ с 31 марта, Латвия не достигнет поставленных ЕС целей по возобновляемой энергии - в 2020 году из возобновляемых ресурсов должно производиться 40% брутто потребляемой электроэнергии. Если не достигнуть цели, против Латвии может быть подан иск в суд ЕС, что приведет к финансовым санкциям.