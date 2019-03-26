Министерство: резкая отмена КОЗ может привести к отрицательным последствиям

Отменив КОЗ с 31 марта, Латвия не достигнет поставленных ЕС целей по возобновляемой энергии - в 2020 году из возобновляемых ресурсов должно производиться 40% брутто потребляемой электроэнергии. Если не достигнуть цели, против Латвии может быть подан иск в суд ЕС, что приведет к финансовым санкциям.