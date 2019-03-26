Вт, 26.03.2019
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Министерство: резкая отмена КОЗ может привести к отрицательным последствиям

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Резкая отмена компонента обязательной закупки (КОЗ) может привести к отрицательным последствиям для экономики Латвии, говорится в докладе Министерства экономики об отмене КОЗ.

В докладе министерства говорится о рисках, которые связаны с отменой КОЗ с 31 марта. Один из рисков - подача судебных исков о защите инвестиций и в Конституционный суд. Этот риск можно значительно уменьшить, предусмотрев механизмы компенсации или более длительный переходный период.

Отменив КОЗ с 31 марта, Латвия не достигнет поставленных ЕС целей по возобновляемой энергии - в 2020 году из возобновляемых ресурсов должно производиться 40% брутто потребляемой электроэнергии. Если не достигнуть цели, против Латвии может быть подан иск в суд ЕС, что приведет к финансовым санкциям.

Также с отменой КОЗ с 31 марта многие предприятия, ранее получавшие поддержку, станут неплатежеспособными, и работу потеряют по крайней мере 1500 человек, отмечает министерство. Ущерб в виде неполученных налогов составит в 2019 году около 36 млн евро.

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