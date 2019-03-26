Министерство: резкая отмена КОЗ может привести к отрицательным последствиям

Резкая отмена компонента обязательной закупки (КОЗ) может привести к отрицательным последствиям для экономики Латвии, говорится в докладе Министерства экономики об отмене КОЗ.
В докладе министерства говорится о рисках, которые связаны с отменой КОЗ с 31 марта. Один из рисков - подача судебных исков о защите инвестиций и в Конституционный суд. Этот риск можно значительно уменьшить, предусмотрев механизмы компенсации или более длительный переходный период.
Отменив КОЗ с 31 марта, Латвия не достигнет поставленных ЕС целей по возобновляемой энергии - в 2020 году из возобновляемых ресурсов должно производиться 40% брутто потребляемой электроэнергии. Если не достигнуть цели, против Латвии может быть подан иск в суд ЕС, что приведет к финансовым санкциям.
Также с отменой КОЗ с 31 марта многие предприятия, ранее получавшие поддержку, станут неплатежеспособными, и работу потеряют по крайней мере 1500 человек, отмечает министерство. Ущерб в виде неполученных налогов составит в 2019 году около 36 млн евро.