В Риге на улице Маскавас, 418a открыт первый специализированный магазин большеобъемных строительных материалов для профессионалов под названием K SENUKAI PROCENTER. Супермаркет обеспечивает доставку товаров в течение 4 часов, бонусные накопления за покупку, большие объемы товаров сразу, специальные скидки и гарантию возврата. Строителям в магазине доступны строительные материалы, строительные, электрические и сантехнические товары, отделочные материалы, инструменты и т.д. - в целом продукция более 100 профессиональных брендов от ведущих производителей.
Это самый большой супермаркет строительных товаров для профессионалов в Латвии, который создан на основе концепта “От фундамента под ключ”.
Преимущества при покупках в крупнейшем профессиональном магазине для строителей K SENUKAI PROCENTER:
- 30 000 наименований товаров для строительства в обширном ассортименте;
- самые популярные строительные бренды под одной крышей - Ceresit, Baumit, Knauf, Sakret, Bauroc, Vivacolor, Tikurrila, Caparol, Weber, Karcher, Makita, Metabo, Pipelife, Upanoor и многие другие;
- товары доступны в больших количествах сразу;
- специальные цены, так как товары закупаются у производителей;
- индивидуальных консультанта, что делает процесс покупок быстрым и удобным;
- модернизированная персональная цифровая система, которая позволяет осуществлять комплектацию товаров сразу у полки;
- уникальное преимущество - доставка товаров в течение 4 часов в черте города, которая обеспечивается 30 грузовиками;
- 365 дней гарантия возврата товара;
- очень большая зона “drive-in”, чтобы загрузить большие объемы товаров;
- программа лояльности с бонусными накоплениями, которая за покупку накапливает сумму в денежном выражении;
- аренда высококачественной профессиональной техники на выгодных условиях;
- клиентам предлагаются удобные условия выставления счетов.
Продуманная программа лояльности клиентов K SENUKAI PROCENTER как для бизнес-клиентов, так и для частных лиц - мастеров внутренних и наружных отделочных работ, строителей, сантехников, электриков и предприятий, которые специализируются на ремонтных работах. Карты лояльности работают как накопительные бонусные карты, на которых за покупку накапливается сумма в денежном выражении. Заботясь о своих покупателях, мы создадим также отдельную программу для клиентов, строящих новое жилье.
Общая площадь супермаркета стройматериалов K SENUKAI PROCENTER достигает 12 тыс. м2, из них 5,6 тыс. м2 - внутренняя зона. В магазине имеется очень просторная наружная зона или “drive-in”, куда можно подъехать на автомобиле и погрузить в него товары в большом объеме.