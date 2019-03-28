ФОТО: Publicitātes foto

В Риге на улице Маскавас, 418a открыт первый специализированный магазин большеобъемных строительных материалов для профессионалов под названием K SENUKAI PROCENTER. Супермаркет обеспечивает доставку товаров в течение 4 часов, бонусные накопления за покупку, большие объемы товаров сразу, специальные скидки и гарантию возврата. Строителям в магазине доступны строительные материалы, строительные, электрические и сантехнические товары, отделочные материалы, инструменты и т.д. - в целом продукция более 100 профессиональных брендов от ведущих производителей.

Это самый большой супермаркет строительных товаров для профессионалов в Латвии, который создан на основе концепта “От фундамента под ключ”.

Преимущества при покупках в крупнейшем профессиональном магазине для строителей K SENUKAI PROCENTER:

30 000 наименований товаров для строительства в обширном ассортименте;

самые популярные строительные бренды под одной крышей - Ceresit, Baumit, Knauf, Sakret, Bauroc, Vivacolor, Tikurrila, Caparol, Weber, Karcher, Makita, Metabo, Pipelife, Upanoor и многие другие;

товары доступны в больших количествах сразу;

специальные цены, так как товары закупаются у производителей;

индивидуальных консультанта, что делает процесс покупок быстрым и удобным;

модернизированная персональная цифровая система, которая позволяет осуществлять комплектацию товаров сразу у полки;

уникальное преимущество - доставка товаров в течение 4 часов в черте города, которая обеспечивается 30 грузовиками;

365 дней гарантия возврата товара;

очень большая зона “drive-in”, чтобы загрузить большие объемы товаров;

программа лояльности с бонусными накоплениями, которая за покупку накапливает сумму в денежном выражении;

аренда высококачественной профессиональной техники на выгодных условиях;

клиентам предлагаются удобные условия выставления счетов.

Продуманная программа лояльности клиентов K SENUKAI PROCENTER как для бизнес-клиентов, так и для частных лиц - мастеров внутренних и наружных отделочных работ, строителей, сантехников, электриков и предприятий, которые специализируются на ремонтных работах. Карты лояльности работают как накопительные бонусные карты, на которых за покупку накапливается сумма в денежном выражении. Заботясь о своих покупателях, мы создадим также отдельную программу для клиентов, строящих новое жилье.

