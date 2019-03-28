Новый вице-мэр Риги переймет у Ушакова права держателя капитала всех муниципальных предприятий

Собрание созвано в пятницу, 29 марта, в 10.00, и на нем будет принято решение о назначении второго вице-мэра. Одновременно в повестку дня включен вопрос о передаче ему прав держателя капитала.

Решение предусматривает передать заместителю мэра ответственность за несколько обществ капитала: Rīgas satiksme, Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas Centrāltirgus, Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Rīgas 1.slimnīca, Rīgas Dzemdību nams, Rīgas 2.slimnīca и Rīgas veselības centrs.

Это означает, что в ведении нового вице-мэра будут переданы все предприятия, которые до сих пор были в ведении Ушакова.

В данный момент единственный прозвучавший претендент на должность второго вице-мэра - это депутат Вадим Баранник.