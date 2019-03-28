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  • Новый вице-мэр Риги переймет у Ушакова права держателя капитала всех муниципальных предприятий

Новый вице-мэр Риги переймет у Ушакова права держателя капитала всех муниципальных предприятий

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Вадим Баранник

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

К новому вице-мэру Риги от мэра Нила Ушакова ("Согласие") перейдут права держателя капитала всех муниципальных предприятий, свидетельствуют документы повестки дня внеочередного заседания Рижской думы, сообщает агентство ЛЕТА.

Собрание созвано в пятницу, 29 марта, в 10.00, и на нем будет принято решение о назначении второго вице-мэра. Одновременно в повестку дня включен вопрос о передаче ему прав держателя капитала.

Решение предусматривает передать заместителю мэра ответственность за несколько обществ капитала: Rīgas satiksme, Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas Centrāltirgus, Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Rīgas 1.slimnīca, Rīgas Dzemdību nams, Rīgas 2.slimnīca и Rīgas veselības centrs.

Это означает, что в ведении нового вице-мэра будут переданы все предприятия, которые до сих пор были в ведении Ушакова.

В данный момент единственный прозвучавший претендент на должность второго вице-мэра - это депутат Вадим Баранник.

Отметим, что в ведении вице-мэра Олега Бурова остаются акции Rīgas ūdens, Rīgas meži, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas nami, Rīgas serviss, Getliņi EKO и Rīgas siltums.

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