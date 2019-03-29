Смена главы банка на Латвию не влияет, Swedbank работает в повседневном режиме

Swedbank в Латвии работает в повседневном режиме и изменение должностных лиц в главном банке в Швеции на деятельность в Латвии никак не влияет, сказала агентству LETA представитель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Иева Уплея.
Она отметила, что Swedbank - банк с выданной в Латвии лицензией, который работает согласно законам Латвии в области работы кредитных учреждений, а также в общих нормативных рамках еврозоны.
Уплея признала, что FKTK находится на постоянной связи с банком, поэтому комиссия проинформирована, что банк в повседневном режиме предоставляет клиентам все услуги.
Также она подчеркнула, что на больших и профессионально организованных коммерческих предприятиях смена должностных лиц не влияет на ежедневную работу и обслуживание клиентов, тем более на деятельность дочерних предприятий в других государствах, как в случае со Swedbank в Латвии.
По мнению Уплеи, банковская система в Латвии стабильна.
Несмотря на то, что были события, которые повлияли на репутацию финансовых учреждений, нет никаких оснований говорить о снижении стабильности банковского сектора в Латвии, заявила она.
Напомним, в Швеции правление банка приняло решение уволить главу банку Биргитт Боннесен и доверить исполнение ее обязанностей нынешнему финансовому директору кредитного учреждения Андеру Карлссону.
Накануне шведские правоохранительные органы провели обыски в главном офисе Swedbank. Это было сделано в связи с расследованием, начатым на основании подозрений о возможном отмывании денежных средств в Балтии.