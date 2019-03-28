Swedbank уволил исполнительного директора

"События последних дней оказывают на банк огромное давление. Поэтому совет решил освободить Биргитте Боннесен от должности", - сообщил председатель совета Ларс Идермарк.

"Нужно отметить, что Биргитте Боннесен за три года в качестве исполнительного директора внесла существенный вклад в создание цифрового банка", - добавил он.

В среду в штаб-квартире Swedbank в Стокгольме прошли обыски в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле и крупномасштабным отмыванием денег в странах Балтии.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ЕВМ) в среду сообщило, что о проведении обыска ходатайствовал генеральный прокурор Томас Лангрот, который выясняет, получили ли 15 крупнейших акционеров банка инсайдерскую информацию о возможной причастности банка к крупному отмыванию денег еще до того, как об этом сообщили СМИ в Швеции.

Вещательная корпорация SVT в феврале писала о том, что между эстонскими филиалами банков Swedbank и датского Danske Bank было перемещено порядка 40 млрд шведских крон, или почти 3,8 млрд евро денег сомнительного происхождения.

В среду, 27 марта, в передаче расследовательской журналистики "Uppdrag Grasning" на канале SVT сообщили, что Swedbank ввел в заблуждение следователей из США по "панамскому досье".

В частности, Swedbank якобы сообщил Нью-Йоркскому финансовому надзору, что у банке нет оснований подозревать отмывание денег, хотя банк в странах Балтии вел бизнес более чем с сотней предприятий, связанных с панамским адвокатским бюро "Mossack Fonseca".

"Панамское досье" содержит 11,5 млн документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более чем 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тыс. офшорных компаний.