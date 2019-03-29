За год вклады иностранных клиентов в латвийских банках уменьшились на 2,4 млрд евро

В прошлом году вклады иностранных клиентов в латвийских банках уменьшились на 2,4 млрд евро, свидетельствует подготовленный Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) обзор за 2018 год.
Сокращение вкладов иностранных клиентов в латвийском банковском секторе наблюдается еще с 2015 года, однако в 2018 году в результате предпринятых банками мер этот процесс значительно ускорился, и за год остаток вкладов иностранных клиентов уменьшился на 37,4% или 2,4 млрд евро, в том числе из стран ЕС - на 700 млн евро, из других стран - на 1,7 млрд евро.
Это сокращение частично компенсировал стабильный прирост вкладов местных клиентов - за год он составил 869 млн евро или 7,2%.
Во втором полугодии стабилизировался также размер вкладов иностранных клиентов, в основном за счет прироста вкладов клиентов из стран ЕС, в то время как вклады клиентов из других стран продолжали уменьшаться.
Удельный вес вкладов местных клиентов в конце 2018 года достиг 76,4%, клиентов из стран ЕС - 13,7%, из других стран - 9,9%. В конце 2017 года это соотношение составляло 57,3%, 17,9% и 24,8%.
"С учетом влияния ограничения деятельности и аннулирования лицензии "ABLV Bank" в 2018 году в банковском секторе в целом активы сократились на 20,7%, небанковские вклады и кредитный портфель - соответственно на 19,6% и 5,6%", - указывает КРФК.