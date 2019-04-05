В Риге у наркодилеров изъяли четверть килограмма амфетамина

Госполиция изъяла у группировки наркоторговцев примерно 250 граммов амфетамина и немного кокаина.
20 марта в различных местах Риги были задержаны три мужчины и одна женщина, ранее уже попадавшие в поле зрения полиция в связи с употреблением и реализацией наркотических веществ.
В то же время были проведены обыски в различных местах в Рижском регионе, в рамках которых стражи порядка изъяли примерно 250 граммов вещества, содержащего амфетамин и около пяти граммов вещества, содержащего кокаин.
Также были найдены материалы для упаковки наркотиков - пластиковые пакетики, электронные весы. Изъяты были и более 1500 евро. Скорее всего, эти средства были получены в результате реализации наркотиков. Согласно предварительной информации, наркотики предусматривались для местного рынка.
К задержанным примерена мера пресечения в виде ареста.