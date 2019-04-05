Пт, 5.04.2019
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В Риге у наркодилеров изъяли четверть килограмма амфетамина

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ФОТО: Valsts policija

Госполиция изъяла у группировки наркоторговцев примерно 250 граммов амфетамина и немного кокаина.

20 марта в различных местах Риги были задержаны три мужчины и одна женщина, ранее уже попадавшие в поле зрения полиция в связи с употреблением и реализацией наркотических веществ.

В то же время были проведены обыски в различных местах в Рижском регионе, в рамках которых стражи порядка изъяли примерно 250 граммов вещества, содержащего амфетамин и около пяти граммов вещества, содержащего кокаин.

Также были найдены материалы для упаковки наркотиков - пластиковые пакетики, электронные весы. Изъяты были и более 1500 евро. Скорее всего, эти средства были получены в результате реализации наркотиков. Согласно предварительной информации, наркотики предусматривались для местного рынка.

К задержанным примерена мера пресечения в виде ареста.

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