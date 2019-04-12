Мэры краев: реформа направлена против сельских жителей

Оба председателя дум участвуют сегодня в Днях краев в Гулбене, где о планируемой реформе самоуправлений рассказал министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

"Чем больше я слушаю, тем больше не понимаю. Возникает впечатление, что министр и не может дать ответы на все вопросы", - сказала председатель Кандавской думы Инга Приеде.

Она в последние дни получила множество вопросов и мнений от жителей. Есть жители, которые считают, что удобнее было бы доезжать до центров развития в Талси или Кулдиге, чем в Тукумсе, но некоторые поддерживают и присоединение к Тукумсу.

По мнению Приеде, надо думать о том, как люди будут получать услуги, потому что сеть дорог не приведена в порядок.

Председатель Энгурской краевой думы Гундар Важа также считает реформу дискриминацией жителей села. Планируя изменения, нужно учитывать специфику каждого края, экономические показатели, но сделано это не было.