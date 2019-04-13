Латвия сохранила кредитный рейтинг на уровне A- со стабильным прогнозом

Fitch отмечает, что главными факторами, поддерживающими кредитный рейтинг Латвии на высоком уровне A-, являются сильные финансы государства, а также структурная устойчивость и надежная политическая структура, обусловленные членством в ЕС и еврозоне.

Fitch отмечает, что в прошлом году латвийская экономика выросла на 4,8% - больше всего за последние семь лет. Ее росту способствовала в основном очень сильная инвестиционная активность во втором полугодии благодая освоению фондов ЕС. По прогнозам Fitch, в этом и следующем году прирост инвестиций замедлится, что вкупе с более слабым внешним спросом отрицательно скажется на росте экономики.