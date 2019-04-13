Латвия сохранила кредитный рейтинг на уровне A- со стабильным прогнозом

Международное агентство кредитных рейтингов Fitch Ratings (Fitch) сохранило кредитный рейтинг Латвии по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте на уровне A- со стабильным прогнозом на будущее.
Fitch отмечает, что главными факторами, поддерживающими кредитный рейтинг Латвии на высоком уровне A-, являются сильные финансы государства, а также структурная устойчивость и надежная политическая структура, обусловленные членством в ЕС и еврозоне.
Недостатками Латвии Fitch называет низкий уровень доходов жителей, высокое непостоянство внутреннего валового продукта (ВВП) и уровень внешнего долга по сравнению с другими странами с подобным кредитным рейтингом.
Fitch отмечает, что в прошлом году латвийская экономика выросла на 4,8% - больше всего за последние семь лет. Ее росту способствовала в основном очень сильная инвестиционная активность во втором полугодии благодая освоению фондов ЕС. По прогнозам Fitch, в этом и следующем году прирост инвестиций замедлится, что вкупе с более слабым внешним спросом отрицательно скажется на росте экономики.
Средний темп роста ВВП Латвии в 2018 и 2019 гг. составит 3,1%, прогнозирует Fitch. Банки североевропейских стран продолжат играть в Латвии важную роль, развитие ситуации в обслуживающем нерезидентов секторе существенно не повлияет на местный банковский сектор, считает агентство.