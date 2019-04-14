Эксперты рассказали, как поменялись цены на серийное жилье

По сравнению с началом 2018 года цены на эти квартиры повысились на 5%.

Средняя цена квартир в серийных домах в марте достигла 802 евро за кв. м и была в среднем на 51% ниже, чем на 1 июля 2007 года, когда она была рекордно высокой - 1620 евро за кв. м.

Больше всего с начала 2019 года подорожали квартиры в Агенскалнсе - на 1,5%. Не изменились за квартал цены на квартиры только в Кенгарагсе.

Средняя цена 1 кв м в однокомнатной квартире повысилась на 0,3%, в двухкомнатной - на 0,4%, трехкомнатной - на 0,8%, четырехкомнатной - на 0,1%.

По сравнению с февралем в марте больше всего подорожали квартиры в Агенскалнсе - на 0,9%. В Иманте и Кенгарагсе цены за месяц не изменились.

Самыми дорогими в марте 2019 года были квартиры в серийных домах на Тейке (958 евро за кв. м), самыми дешевыми - в Болдерае (579 евро за кв. м).

В марте самыми дорогими были квартиры в домах 119-й и 104-й серии.