Эксперты рассказали, как поменялись цены на серийное жилье

В марте 2019 года цены на квартиры в серийных домах в жилых микрорайонах Риги по сравнению с февралем повысились на 0,4%, а с начала 2019 года - на 0,6%, говорится в обзоре рынка квартир в серийных домах, подготовленном компанией недвижимости Arco Real Estate.
По сравнению с началом 2018 года цены на эти квартиры повысились на 5%.
Средняя цена квартир в серийных домах в марте достигла 802 евро за кв. м и была в среднем на 51% ниже, чем на 1 июля 2007 года, когда она была рекордно высокой - 1620 евро за кв. м.
Больше всего с начала 2019 года подорожали квартиры в Агенскалнсе - на 1,5%. Не изменились за квартал цены на квартиры только в Кенгарагсе.
Средняя цена 1 кв м в однокомнатной квартире повысилась на 0,3%, в двухкомнатной - на 0,4%, трехкомнатной - на 0,8%, четырехкомнатной - на 0,1%.
По сравнению с февралем в марте больше всего подорожали квартиры в Агенскалнсе - на 0,9%. В Иманте и Кенгарагсе цены за месяц не изменились.
Самыми дорогими в марте 2019 года были квартиры в серийных домах на Тейке (958 евро за кв. м), самыми дешевыми - в Болдерае (579 евро за кв. м).
В марте самыми дорогими были квартиры в домах 119-й и 104-й серии.
Двухкомнатные квартиры в удовлетворительном состоянии в этих домах стоили от 45 000 до 52 000 евро в зависимости от района. Дешевле были квартиры в домах, построенных по литовским проектам, - от 26 000 до 41 000 евро и в "хрущовках" - от 25 000 до 41 000 евро в зависимости от микрорайона.