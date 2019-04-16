Вт, 16.04.2019
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Ринкевич предложил помощь Латвии в реставрации собора Парижской богоматери
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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с послом Франции Одиль Супизон предложил помощь и поддержку Латвии в восстановлении собора Парижской богоматери. Об этом министр написал в фейсбуке.

"Может быть, в его конструкции появится латвийский дуб, и совет наших мастеров пригодится", - пишет министр.

Со своей стороны министр культуры Даце Мелбарде отправила письмо с выражениями сочувствия Министерству культуры Франции.

"Сегодня мы проснулись в другом мире, где с болью видим, насколько хрупким может быть наше наследие, однако мы уверены в его решающей роли в нашей жизни. Выражаю самое глубокое сочувствие жителям Франции. Любви и решительности достаточно для того, чтобы восстановить собор Парижской богоматери", - написала министр.

Пожар, который начался в соборе в понедельник во второй половине дня, в настоящий момент потушен полностью.

Возгорание в соборе Парижской Богоматери возникло примерно в 18:50 в понедельник. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. По предварительным данным, к пожару, по всей видимости, привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы.

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