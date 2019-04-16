Ринкевич предложил помощь Латвии в реставрации собора Парижской богоматери

"Сегодня мы проснулись в другом мире, где с болью видим, насколько хрупким может быть наше наследие, однако мы уверены в его решающей роли в нашей жизни. Выражаю самое глубокое сочувствие жителям Франции. Любви и решительности достаточно для того, чтобы восстановить собор Парижской богоматери", - написала министр.