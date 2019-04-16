Роль Сталина в истории позитивно оценила рекордная часть россиян

Роль Иосифа Сталина в истории сейчас позитивно оценивают 70% жителей России, что является рекордно высоким показателем, свидетельствуют результаты опроса негосударственной российской исследовательской организации "Левада-Центр".
В свою очередь негативно роль Сталина оценивают лишь 19% россиян, сообщает РБК.
Самого Сталина позитивно оценивают 51% респондентов, в том числе 41% выражают уважение к его личности, что является наивысшим уровнем с 2001 года.
14% жителей России личность Сталина оценивают негативно, а еще для 26% опрошенных он безразличен.
46% жителей России считают, что зверствования режима Сталина оправдывают "цели и результаты".
В свою очередь 45% респондентов считают, что у совершенных режимом преступлений против человечества нет никакого оправдания.