Вт, 16.04.2019
Это было одно из тех мест, которые хотели увидеть, прежде чем умереть. Мы смотрим на то, что происходит, и у нас текут слезы. Это ужасно, просто ужасно. Туристы в Париже

Роль Сталина в истории позитивно оценила рекордная часть россиян

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Иосиф Сталин

ФОТО: Wikimedia Commons

Роль Иосифа Сталина в истории сейчас позитивно оценивают 70% жителей России, что является рекордно высоким показателем, свидетельствуют результаты опроса негосударственной российской исследовательской организации "Левада-Центр".

В свою очередь негативно роль Сталина оценивают лишь 19% россиян, сообщает РБК.

Самого Сталина позитивно оценивают 51% респондентов, в том числе 41% выражают уважение к его личности, что является наивысшим уровнем с 2001 года.

14% жителей России личность Сталина оценивают негативно, а еще для 26% опрошенных он безразличен.

46% жителей России считают, что зверствования режима Сталина оправдывают "цели и результаты".

В свою очередь 45% респондентов считают, что у совершенных режимом преступлений против человечества нет никакого оправдания.

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