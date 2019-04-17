В аэропорту Сингапура открыт самый большой в мире крытый водопад

Водопад был назван The Rain Vortex, что в переводе означает "Дождевой вихрь". Он строился четыре года.

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Водопад является проектом архитектора Моше Сафди, который ранее работал над зданием отеля с открытым бассейном на крыше.

В составе десятиэтажного аэропорта также пять ботанических садов, 280 торговых и продуктовых магазинов, кинотеатр и отель. На его строительство было потрачено около 1,7 миллиарда долларов.