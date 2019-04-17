В аэропорту Сингапура открыт самый большой в мире крытый водопад
В аэропорту Сингапура Чанги был открыт самый большой крытый водопад в мире, высотой 40 метров, сообщает сам аэропорт на своей странице в Facebook.
Водопад был назван The Rain Vortex, что в переводе означает "Дождевой вихрь". Он строился четыре года.
Водопад является проектом архитектора Моше Сафди, который ранее работал над зданием отеля с открытым бассейном на крыше.
В составе десятиэтажного аэропорта также пять ботанических садов, 280 торговых и продуктовых магазинов, кинотеатр и отель. На его строительство было потрачено около 1,7 миллиарда долларов.
Видео: Водопад "Дождевой вихрь"