Ср, 17.04.2019
Это было одно из тех мест, которые хотели увидеть, прежде чем умереть. Мы смотрим на то, что происходит, и у нас текут слезы. Это ужасно, просто ужасно. Туристы в Париже

В аэропорту Сингапура открыт самый большой в мире крытый водопад
Завораживает

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: SCANPIX

В аэропорту Сингапура Чанги был открыт самый большой крытый водопад в мире, высотой 40 метров, сообщает сам аэропорт на своей странице в Facebook.

Водопад был назван The Rain Vortex, что в переводе означает "Дождевой вихрь". Он строился четыре года. 

ФОТО: SCANPIX

Водопад является проектом архитектора Моше Сафди, который ранее работал над зданием отеля с открытым бассейном на крыше.

В составе десятиэтажного аэропорта также пять ботанических садов, 280 торговых и продуктовых магазинов, кинотеатр и отель. На его строительство было потрачено около 1,7 миллиарда долларов.

Видео: Водопад "Дождевой вихрь"

Читать также

Актуально

НАВЕРХ