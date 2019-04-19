Фонд выравнивания: Рига внесет 86,9 млн евро, Даугавпилс получит 19,94 млн евро

Закон о выравнивании финансов самоуправлений устанавливает для каждого самоуправления размер взносов или дотаций из фонда.

По расчетам Минфина, поступления в фонд выравнивания финансов самоуправлений в 2019 году составят 206,71 млн евро.

В эту сумму входят дотация из государственного бюджета в размере 87,92 млн евро и взносы самоуправлений в размере 118,79 млн евро.

Наибольший взнос внесет самоуправление Риги - 86,9 млн евро.

Взнос Юрмалы в фонд составит 11,3 млн евро, Марупского края - 5,48 млн евро, Гаркалнского края - 3,5 млн евро, Кекавского края - 2,8 млн евро, Царникавского края - 2,17 млн евро, Бабитского края - 2,07 млн евро, Стопиньского края - 1,14 млн евро, Икшкильского края - 1,09 млн евро, Адажского края - 928 816 евро, Саулкрастского края - 680 747 евро, Вентспилса - 481 299 евро.

Из республиканских городов больше всего средств из фонда выравнивания финансов самоуправлений получит Даугавпилс - 19,94 млн евро.

Лиепае будет выплачено 12,63 млн евро, Резекне - 5,96 млн евро, Елгаве - 4,85 млн евро, Екабпилсу - 4,35 млн евро.