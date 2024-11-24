Мошенничество с кодами и третьи страны - латвийские предприниматели обходят санкции

Лесоматериалы, по мнению обвинения, с несоответствующим кодом по поручению предпринимателя тогда растаможивал таможенный брокер. Сейчас он второй обвиняемый по этому делу. В отличие от Броновца таможенный брокер Максим Логинов свою вину признает и готов договориться с прокурором о наказании. Это дело выделили из основного дела. Но решение еще последует.

"Он действительно признает то, что, да, он не отказался от этого конкретного клиента, увидев эти коды. Но сам он менять коды не должен. Он должен декларировать с теми кодами, с которыми поступает товарная накладная. И, конечно, сейчас, видя ситуацию, которая сложилась, он эту свою деятельность и признает", - сказала адвокат Логинова Ингуна Ламберте.

Прокурор Эдгар Виксне предъявил обвинение и по другому делу, связанному с нарушением санкций. В нем одно латвийское транспортное предприятие подозревается в попытке в прошлом году отправить российской фирме выключатели и датчики подъемника, которые нельзя экспортировать.

"По сути, эти нарушения санкций проявляются несколькими способами. Таможня запрещает, сообщает декларанту, что нельзя везти [товар]. И если он подает повторно такую же декларацию, то уже можно считать, что он сознательно пытался совершить нарушение", - сказал прокурор Эдгар Виксне.