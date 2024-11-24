Несмотря на то, что идет уже третий год с тех пор, как предпринимателей призвали прекратить сотрудничество с Россией и Беларусью, многие ищут возможности, как привычный бизнес продолжить и санкции обойти. По данным Таможенного управления VID, число случаев нарушения санкций в этом году увеличилось. Но судебная практика по-прежнему отстает, заключает передача De Facto» Латвийского телевидения.
Мошенничество с кодами и третьи страны - латвийские предприниматели обходят санкции
Полномасштабное вторжение России в Украину длилось уже полгода, когда латвийское предприятие Fulgura ввозило из России товар, необходимый их бизнесу - для сборки каркасных домов. Это были 50 упаковок с клееными ламинированными лесоматериалами. Товар в Ригу в сентябре 2022 года через литовское предприятие доставили четыре водителя на грузовиках, к которым присоединился полуприцеп. В таможне констатировали, что код привезенного товара отличался от задекларированного и на него распространяются санкции.
Теперь единственный владелец компании Дмитрий Броновец обвиняется в нарушении санкций. Его адвокат Илмар Сваринскис рассказывает, что спор идет о том, было ли правильным заключение Таможенного управления о товаре.
Прокурор прокуратуры по налоговым и таможенным делам Эдгар Виксне в этом не сомневается. Он сказал передаче, что все лесоматериалы запрещено возить:
"И в этом случае везли лесоматериалы, но декларировали другими кодами, на которые не распространяется какой-либо конкретный запрет. Таможенное управление после получения декларации констатировало, что коды указаны неправильно".
Бизнесмен Дмитрий Броновец свою вину не признает: "На тот момент этого товара не было в санкционных списках с Россией. В связи с этим мы официально, легально ввезли товар". Он рассказывает, что до войны сотрудничал с заводами в России, Беларуси и Украине. Сейчас - только с Киевом.
Лесоматериалы, по мнению обвинения, с несоответствующим кодом по поручению предпринимателя тогда растаможивал таможенный брокер. Сейчас он второй обвиняемый по этому делу. В отличие от Броновца таможенный брокер Максим Логинов свою вину признает и готов договориться с прокурором о наказании. Это дело выделили из основного дела. Но решение еще последует.
"Он действительно признает то, что, да, он не отказался от этого конкретного клиента, увидев эти коды. Но сам он менять коды не должен. Он должен декларировать с теми кодами, с которыми поступает товарная накладная. И, конечно, сейчас, видя ситуацию, которая сложилась, он эту свою деятельность и признает", - сказала адвокат Логинова Ингуна Ламберте.
Прокурор Эдгар Виксне предъявил обвинение и по другому делу, связанному с нарушением санкций. В нем одно латвийское транспортное предприятие подозревается в попытке в прошлом году отправить российской фирме выключатели и датчики подъемника, которые нельзя экспортировать.
"По сути, эти нарушения санкций проявляются несколькими способами. Таможня запрещает, сообщает декларанту, что нельзя везти [товар]. И если он подает повторно такую же декларацию, то уже можно считать, что он сознательно пытался совершить нарушение", - сказал прокурор Эдгар Виксне.
Как стало известно De Facto, по этому делу обвиняется член правления транспортного предприятия JANA-S Янис Суров. Он сначала согласился дать телефонный комментарий, однако позже свои мысли изменил. Из разговора следует, что он с обвинениями не согласен. На вопрос, почему продолжают торговать с Россией, ответил, что перевозчикам сложно переориентироваться на другие рынки.
В целом число случаев обхода санкций, по данным Таможенного управления VID, в этом году увеличилось.
Если в прошлом году за весь год было выявлено 2175 нарушений, то в этом году за десять месяцев уже - 2623. Но при отсутствии особых признаков сознательного нарушения санкций никто сразу не задерживается.
"Конечно, бывают ситуации, когда однозначно ясно, что произошло сознательное нарушение санкций. Если лицо пыталось проехать через Литву, мы получали от Литвы информацию о риске, и теперь он пытается проехать через Латвию. И есть [другие] ситуации, когда лицо едет и говорит - у него не было информации, что товар запрещен. Говорит - теперь вы мне эту информацию предоставили, контроль был проведен, я еду обратно и пытаюсь реализовать товары другим способом", — так прокомментировал руководитель отдела управления риском Таможенного управления VID Атис Пилат.
Банк Латвии в своем анализе оценил, что предприниматели склонны обходить санкции, отправляя запрещенные, в том числе люксовые, товары в те страны, где таких ограничений нет. Это не только страны Центральной Азии, но и ОАЭ и Китай. Экспорт в эти страны после начала войны существенно поднялся.
"Мы говорили с финансовым сектором в отношении надзора за клиентами, надзора за предприятиями. Если ты продолжаешь работать с этими регионами, у тебя должны быть системы внутреннего контроля. Как ты убеждаешься, что не участвуешь в обходе санкций. Это один критерий. И второй критерий - товар. Если ты производишь товар повышенной опасности, который потенциально может быть использован российской стороной для военных действий, то у тебя и должен быть этот дополнительный контроль", - подчеркнул руководитель управления по предотвращению отмывания денег Банка Латвии Кристап Марковскис.
Подозрения в недостаточной честности предпринимателей есть и у Таможенного управления VID. Но на границе сложно выяснить, действительно ли товар предназначен, скажем, для узбекского рынка, или конечным пунктом назначения будет Россия. В подозрительных ситуациях Таможенное управление обращается к третьим странам. В этом году к сентябрю направлено 113 запросов и в большинстве случаев (63%) подозрения подтвердят. То есть товар до цели не дошел. Эта информация может служить основанием для начала уголовного процесса.
Заместитель директора управления налоговой и таможенной полиции VID Артур Коваленко рассказывает, что упор делается на вылов крупных нарушителей, которые, возможно, даже профессионально пытаются предложить услуги по обходу санкций.
"Есть и отдельные дела, направленные для уголовного преследования, где зарегистрированные в Латвии предприятия оказывали услуги декларанта, брокера, понимая, что они участвуют и дают консультации, как правильно обойти санкции. Пытались упорядочить бумаги, чтобы, соответственно, у таможенной службы не возникало дополнительных вопросов. Слава Богу, этого не получилось", - сказал Артур Коваленко.
На данный момент в рамках уголовных процессов о нарушениях санкций в пользу государства конфискованы товары на сумму 662 498,27 евро.
Дела об обходе санкций - новая практика в латвийских судах. Относительно много - 14 уголовных дел - заведено в прошлом году об одном и том же - сотрудничестве с попавшим под санкции российским пропагандистом Дмитрием Киселевым и публикации на интернет-страницах Sputnik и Baltnews. По двум из этих дел в прошлом году была достигнута договоренность с прокурором. В этом году еще трое приговорены к денежному штрафу и общественной работе.
Есть еще два приговора первой инстанции, но ни одно решение суда этого года еще не вступило в силу. И никто не был приговорен к тюремному заключению. Заместитель начальника Службы финансовой разведки Паулис Ильенков сказал передаче, что, по их мнению, такие случаи должны быть. "Если нарушение санкций действительно имело место и нарушение санкций доказано, обязательно должны быть случаи привлечения лиц к ответственности, в том числе с наказанием в виде лишения свободы", - сказал Ильенков.
Как рассказала программе De Facto министр иностранных дел Байба Браже, Латвия с другими странами региона подала предложения в Еврокомиссию, подготовив очередной - теперь уже пятнадцатый - пакет санкций. В нем предлагается ввести новые ограничения в отношении перевозки нефти, "теневого" флота и компаний в третьих странах. Латвия надеется, что этот пакет санкций удастся принять до конца года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!