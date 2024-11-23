В Риге немого снизилась цена на топливо

В конце рабочей недели самая высокая цена бензина и дизельного топлива была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге цена литра 95-го бензина на АЗС Circle K на улице Краста за неделю снизилась на 1,3% до 1,554 евро, а дизельного топлива - на 0,7% до 1,514 евро.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена 95-го бензина выросла на 0,7% до 1,419 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 5% до 1,479 евро за литр.

В Таллинне 95-й бензин подорожал на 3,1% до 1,639 евро за литр, а дизельное топливо - на 3,4% до 1,539 евро за литр.

Цена автогаза в Риге и Вильнюсе не изменилась - соответственно 0,845 и 0,749 евро за литр. В Таллинне автогаз подорожал на 0,4% до 0,76 евро за литр.

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