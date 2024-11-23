Глава Latvijas gāze рассказал, что будет с тарифами на газ в ближайшее время

Айгар Калвитис сказал, что жителям не стоит беспокоиться по поводу мировых колебаний цен на газ.

"Если нас и коснутся какие-то изменения цен, то уже в следующем сезоне, а пока, до мая 2025 года, мы продолжаем жить по подтвержденному старому тарифу 45,25 евро за МВт/ч", - сказал Калвитис.

Глава Latvijas gāze также рассказал, что сейчас Латвия продает газ в Финляндию, Эстонию и Литву. "Мы чувствуем себя комфортно, и нашим клиентам тоже не надо волноваться", - заверил Калвитис.

На вопрос, как отразится уход из Latvijas gāze российского "Газпрома" он ответил, что это не повлияет на работу компании.

"Смена акционеров никак не влияет на нашу ежедневную работу, и на наших клиентах это тоже никак не отразится", - уверен он.

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