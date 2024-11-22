В Риге откроется новый магазин Lidl

Общая площадь здания составляет почти 2300 квадратных метров, из которых более 1400 квадратных метров выделено под торговый зал.

Для удобства покупателей в магазине будет установлено 10 касс самообслуживания и 5 традиционных касс.

В рамках проекта сохранены существующие деревья на территории. Кроме того, высажено 57 новых деревьев и более 1000 кустарников.

Для улучшения транспортной доступности был реконструирован перекресток улиц Яунмоку и Ремтес, чтобы клиенты могли удобнее въезжать и выезжать с территории магазина.

Новый магазин станет четвертым, открытым Lidl Latvija в 2024 году. В ближайшие месяцы компания планирует открыть еще пять магазинов.

На данный момент в Латвии работает 30 магазинов сети в 13 городах.

По состоянию на ноябрь 2024 года Lidl Latvija инвестировала более 370 миллионов евро в развитие инфраструктуры и сети магазинов.

В прошлом финансовом году, с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года, оборот компании составил 470,605 миллиона евро, что на 6,4% больше, чем годом ранее.

Однако убытки компании выросли в 4,1 раза, достигнув 14,816 миллиона евро. Это связано с продолжающимися масштабными инвестициями в развитие сети.

Lidl Latvija зарегистрирована в октябре 2016 года. Уставной капитал компании составляет 365,5 миллиона евро. Ее единственным владельцем является немецкая компания C E - Beteiligungs-GmbH.

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