Начался процесс ликвидации VEF Radiotehnika RRR

Процесс ликвидации компании начался в четверг, 21 ноября. Ликвидатором компании назначен Сергей Малецкий.

В 2023 году оборот VEF Radiotehnika RRR составил 3842 евро, а убытки компании составили 8707 евро.

VEF Radiotehnika RRR была зарегистрирована в 1996 году, ее уставный капитал составляет 254 908 евро. Реальными бенефициарами компании являются Арманд Малеев и Инга Спруга.

Уже сообщалось, что когда-то акции VEF Radiotehnika RRR котировались на фондовой бирже Nasdaq Riga. Акции компании были исключены из биржи Nasdaq Riga 31 декабря 2020 года из-за неуплаченного листингового сбора.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!