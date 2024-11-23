За более чем 270 тысяч евро власти Резекненского края решили повысить энергоэффективность здания Наутренского волостного управления в Роговке, сообщили в краевой администрации агентству LETA. Работы будет выполнять SIA Latgalija.
Фирма семьи Барташевича за сотни тысяч евро утеплит здание Наутренской администрации
Целью проекта является повышение энергоэффективности здания путем снижения годового потребления энергии, внедрения более эффективных мер по снижению выбросов парниковых газов, повышения тепловых характеристик здания.
Работы включают в себя утепление стен фасада, фундамента, оконных и дверных проемов, крыши, замену существующих остекленных конструкций на новые окна и улучшение системы освещения. Проект также предполагает установку новой системы вентиляции, солнечных батарей, обновление газона на функционально связанной территории, установку счетчиков электроэнергии и тепла.
Общая стоимость проекта составляет 271 476 евро, из которых 224 360 евро - средства Фонда восстановления и 47 116 евро - средства администрации.
Владельцами фирмы Latgalija являются Ольга Барташевич, жена бывшего мэра Резекне Александра Барташевича, и его брат Михаил Барташевич.
По данным Firmas.lv, оборот компании в 2022 году составил 8 255 151 евро, а прибыль - 319 274 евро. Финансовые данные за прошлый год пока не обнародованы.
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