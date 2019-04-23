Минфин: в освоении фондов ЕС Латвия выполнила все цели 2018 года

Сегодня правительство рассмотрело ежемесячный информационный доклад Минфина о прогрессе в сфере инвестиций из фондов политики сплочения ЕС. По оперативным данным, Латвия выполнила показатели промежуточного этапа 2018 года во всех сферах, чтобы получить резервное финансирование из фондов ЕС в размере 6%.

Окончательное решение о достижении целей 2018 года Еврокомиссия примет до конца августа 2019 года после рассмотрения годового доклада Латвии.

До 1 апреля 2019 года Латвия на 99% выполнила также цели выплат из фондов ЕС этого года, достижение которых позволяет государству продолжать получать финансирование из фондов ЕС периода планирования 2014-2020 гг. в полном размере.

В период планирования 2014-2020 гг. до 1 апреля 2019 года заключены договоры на инвестиционные проекты из фондов ЕС на 3,36 млрд евро или 76,2% доступного Латвии финансирования в размере 4,4 млрд евро. В выплаты по проектам вложено уже 1,4 млрд евро или более трети доступного Латвии в этот период планирования финансирования.