На производстве поймали "несунов": напродавали товара на 10 000 евро

Уголовный процесс был начал в апреле этого года. По подозрению в присвоении и реализации в личных целях продукции предприятия в Видземе были задержаны трое работников.

В ходе следствия полиция выяснила, что работники присваивали и после этого продавали продукцию предприятия физическим лицам по сниженной цене.

Созданные предприятию потери превысили 10 000 евро. Сейчас к подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с арестом.