На производстве поймали "несунов": напродавали товара на 10 000 евро

По подозрению в присвоении были задержаны трое сотрудников производственного предприятия, которые долгое время реализовывали продукцию предприятия в личных целях, нанеся таким образом компании убытки в размере более 10 000 евро, сообщает агентство LETA.
Уголовный процесс был начал в апреле этого года. По подозрению в присвоении и реализации в личных целях продукции предприятия в Видземе были задержаны трое работников.
В ходе следствия полиция выяснила, что работники присваивали и после этого продавали продукцию предприятия физическим лицам по сниженной цене.
Созданные предприятию потери превысили 10 000 евро. Сейчас к подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с арестом.
Отметим, что за присвоение в группе по предварительному сговору грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее. Полиция продолжает расследование.