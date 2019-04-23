Власти Пскова захотели пустить к себе туристов из Латвии без виз

В правительство России поступило предложение губернатора Псковской области о введении для иностранных туристов трехдневного безвизового пребывания на территории региона, сообщает агентство BNS.
По расчетам псковских властей, это позволит в три раза увеличить турпоток из приграничных стран - Эстонии и Латвии, сообщила во вторник агентству ТАСС и.о. председателя комитета по туризму региона Ольга Качнова.
По ее словам, въездной туризм из соседних стран сдерживается высокой стоимостью российских виз, поэтому Псков заинтересован в оформлении электронных виз для иностранцев, а также безвизовом пребывании для иностранцев на территории Псковской области на срок до трех суток, пишет портал новостей вещания.
"Очень многие жители Латвии и Эстонии готовы приезжать к нам и хотят, но стоимость визы - это двух-трехкратная стоимость всей поездки в Псков. Сейчас однократная виза для иностранцев стоит порядка 80 евро, это существенный барьер", - сказала Качнова.
Регион в 2018 году принял порядка 1 млн человек в составе экскурсионных групп, а также порядка 400 000 туристов, лишь 10% из которых приехали из-за границы.