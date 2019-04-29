Результаты "Голос. Дети" проверит официальный партнер Интерпола

Эксперты Group-IB проведут независимое расследование и оценят безопасность системы подсчета голосов. Кроме того, будет проведен анализ звонков и СМС, чтобы исключить возможную накрутку или еще какие-либо технологические приемы.

Также будет проведен аудит данных компании "СМС-сервисы", которая совместно с Первым каналом обеспечивала голосование в рамках 6-го сезона шоу "Голос. Дети".

Group-IB полностью осознает свои задачи и понимает степень важности.

"Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта "Голос", то есть может ли компания-партнер, агрегирующуя звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования. Таким образом мы сможем ответить на вопрос: достаточно ли используемая система безопасна, чтоб обеспечивать объективность и непредвзятость подобного рода голосований", - пояснил гендиректор и основатель компании Илья Сачков.

Он также объяснил, что кроме первостепенных задач специалистам также необходимо проанализировать данные по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технических приемов.

Работа по анализу данных уже началась.

Первый канал отмечает, что Group-IB является официальным партнером Интерпола, Европола и привлекается киберполицией в разных странах. Компания проводит крупные операции по борьбе с компьютерными, финансовыми и корпоративными преступлениями по всему миру.

На данный момент у Group-IB более 1000 успешных расследований по всему миру.



Напомним, вот уже несколько дней продолжается скандал вокруг победы на шоу "Голос. Дети" дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.