Результаты "Голос. Дети" проверит официальный партнер Интерпола

Для проверки результатов голосования на проекте "Голос. Дети" была привлечена международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, а также проведении сложных цифровых расследований. Об этом сообщается на сайте Первого канала.
Эксперты Group-IB проведут независимое расследование и оценят безопасность системы подсчета голосов. Кроме того, будет проведен анализ звонков и СМС, чтобы исключить возможную накрутку или еще какие-либо технологические приемы.
Также будет проведен аудит данных компании "СМС-сервисы", которая совместно с Первым каналом обеспечивала голосование в рамках 6-го сезона шоу "Голос. Дети".
Group-IB полностью осознает свои задачи и понимает степень важности.
"Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта "Голос", то есть может ли компания-партнер, агрегирующуя звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования. Таким образом мы сможем ответить на вопрос: достаточно ли используемая система безопасна, чтоб обеспечивать объективность и непредвзятость подобного рода голосований", - пояснил гендиректор и основатель компании Илья Сачков.
Он также объяснил, что кроме первостепенных задач специалистам также необходимо проанализировать данные по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технических приемов.
Работа по анализу данных уже началась.
Первый канал отмечает, что Group-IB является официальным партнером Интерпола, Европола и привлекается киберполицией в разных странах. Компания проводит крупные операции по борьбе с компьютерными, финансовыми и корпоративными преступлениями по всему миру.
На данный момент у Group-IB более 1000 успешных расследований по всему миру.
Напомним, вот уже несколько дней продолжается скандал вокруг победы на шоу "Голос. Дети" дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Свое мнение по поводу победы Абрамовой высказали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Кто-то поддержал Микеллу, а кто-то высказывался против. Руководство Первого канала опубликовало финальный протокол голосования. Константин Эрнст пообещал проверить результаты голосования. В свою очередь, Алла Пугачева сделала щедрые подарки детям, которые проиграли дочери Алсу.