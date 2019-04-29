Пн, 29.04.2019
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В Курземе разлучили лебединую пару. Разыскивается стрелок
Это кем надо быть?!

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ФОТО: Ekrānšāviņš no Facebook

В воскресенье, 28 апреля, пользователь социальной сети Facebook поделился грустной вестью о разлученной семье лебедей. В Курземе, в поселке Руба Салдусского края, был застрелен один из двух лебедей, которые годами там проводили сезон. 

Мужчина сообщил, что уже несколько лет эти два лебедя обитали у пруда, где растили маленьких лебедят, однако в воскресенье остался лишь один из родителей.

Житель Рубы обращает внимание Латвийского общества орнитологов на произошедшее и призывает Госполицию сделать все возможное, чтобы найти виновника. 

Автор также разместил фотографии убитого лебедя. 

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