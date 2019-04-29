В Курземе разлучили лебединую пару. Разыскивается стрелок
В воскресенье, 28 апреля, пользователь социальной сети Facebook поделился грустной вестью о разлученной семье лебедей. В Курземе, в поселке Руба Салдусского края, был застрелен один из двух лебедей, которые годами там проводили сезон.
Мужчина сообщил, что уже несколько лет эти два лебедя обитали у пруда, где растили маленьких лебедят, однако в воскресенье остался лишь один из родителей.
Житель Рубы обращает внимание Латвийского общества орнитологов на произошедшее и призывает Госполицию сделать все возможное, чтобы найти виновника.
Автор также разместил фотографии убитого лебедя.