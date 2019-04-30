Вт, 30.04.2019
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В центре Риги из-за пожара из кафе эвакуировали около 20 человек

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Огнетушитель

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Вечером во вторник, 30 апреля, в центре Риги из кафе были эвакуировали около 20 человек, так как в месте общественного питания загорелась стена кухни, сообщает агентство LETA.

Согласно информации Пожарно-спасательной службы, в кафе на улице Дзирнаву загорелась стена кухни на площади примерно в 5 кв. метров.

Сотрудники потушили огонь и эвакуировали людей еще до прибытия пожарных. Сотрудники ГПСС провели более подробную проверку места и констатировали, что пожар не распространился и угрозы больше нет.

Вызов был получен в кафе 18:12.

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