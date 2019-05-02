Через банк и никак иначе: вступил запрет на наличные расчеты в сделках с недвижимостью

Агентство LETA отмечает, что "всем налогоплательщикам, включая физических лиц, не ведущих хозяйственную деятельность, не разрешается производить сделки по отчуждению недвижимости посредством наличных расчетов".

Подчеркивается, что принятые к закону поправки должны помочь в борьбе с фиктивными сделками, когда стороны в действительности приобретают или продают недвижимость за более крупную сумму, чем указано на бумаге.

В аннотации к законопроекту указано, что возможность совершать крупные сделки с использованием наличных увеличивает риск отмывания денег и мошенничества. Кроме того это усложняет работу налоговой администрации и при подобных сделках сложно доказать факт того, что она действительно состоялась.

Как пишет Dienas Bizness, сделки, заключенные до 1 мая 2019 года, на которые распространяется установленный ранее разрешенный потолок наличных расчетов в размере 7200 евро, будут разрешены на прежних условиях до 31 декабря 2019 года.

С 1 января 2020 года в этих незаконченных сделках также можно будет использовать только безналичные денежные расчеты.