Рижская дума перенесла мероприятие "Бессмертный полк" "Нового согласия"

"Новое согласие" подало заявку на проведение шествия "Бессмертный полк" 9 мая с 12 до 14 часов по маршруту набережная 11 ноября - Каменный мост - парк Победы.

Как сообщила представитель Рижской думы Айра Шмелде, самоуправление направило шествие по другому маршруту - по территории парка Победы между ул. Слокас, Ранькя дамбис, бульв. Александра Грина до перекрестка ул. Слокас с бульв. Узварас.

Также предписано было изменить время проведения мероприятия - с 18 до 20 и объединить его со вторым заявленным мероприятием под названием "Бессмертный полк".

Как сообщалось, в Рижскую думу поступили заявки на проведение 9 мая нескольких традиционных мероприятий.

Заявку на проведение мероприятия у памятника Победы 8 мая с 17 до 21 часов подало общество 9may.lv. Также эта организация подала заявку на проведение мероприятия 9 мая с 9 до 23 часов.

Планируемое число участников обоих мероприятий - 1000, но, по данным архива агентства LETA, каждый год празднование Дня Победы посещают более 100 тыс. человек.