32-летний мужчина пытался найти лучшую точку для обзора - он перелез через металлические перила на обзорной площадке действующего вулкана, однако почва подалась под тяжестью его ноги,

он упал и пролетел примерно 21 метр, приземлившись на узкий выступ.

Прибывшие на место происшествия спасатели спустились к пострадавшему на стропах, закрепили его на носилках и подняли наверх.

Сообщается, что состояние пострадавшего стабильное.

В Пентагоне пояснили, что военнослужащий служит в казармах Скофилда на острове Оаху и находился на Большом острове Гавайев на учениях, а на вулкан отправился во время предоставленного ему отгула, пишет "Российская Газета".

"Пoceтитeли ни в кoeм cлучae нe дoлжны пepeceкaть бapьepы бeзoпacнocти. Этo мoжeт пpивecти к cepьeзным тpaвмaм и cмepти", - приводит словаcтapшего peйнджepа пapкa Джoна Бpoвapда издание usa.one.