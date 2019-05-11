МакSим в больнице: новые подробности о состоянии здоровья певицы

"Самочувствие с каждым днем все лучше и лучше, идет на поправку очень хорошо, ждем выписки, думаю, что через неделю-полторы", – цитирует ее менеджера Маргариту Соколову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 23 апреля певица Макsим попала в ДТП и получила серьезные травмы – все тело артистки было покрыто гематомами.

Сообщалось, она очень сильно ударилась подбородком, из-за чего практически не могла говорить.

Также сообщалось, что у нее были кратковременные провалы в памяти, и несколько дней артистка приходила в себя и не понимала, что произошло.