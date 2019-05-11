МакSим в больнице: новые подробности о состоянии здоровья певицы

Российская певица МакSим сейчас находится в больнице, но как стало известно СМИ, девушка пробудет там не долго. Ее представители сообщили, что скоро артистку выпишут.
"Самочувствие с каждым днем все лучше и лучше, идет на поправку очень хорошо, ждем выписки, думаю, что через неделю-полторы", – цитирует ее менеджера Маргариту Соколову РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 23 апреля певица Макsим попала в ДТП и получила серьезные травмы – все тело артистки было покрыто гематомами.
Сообщалось, она очень сильно ударилась подбородком, из-за чего практически не могла говорить.
Также сообщалось, что у нее были кратковременные провалы в памяти, и несколько дней артистка приходила в себя и не понимала, что произошло.
Первой о несчастном случае на своей странице в Instagram сообщила представительница звезды - Маргарита Соколова.
ДТП случилось с МакSим во время поездки в аэропорт, когда она торопилась на съемки клипа "Абонент недоступен".
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Дорогие друзья и коллеги! Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото , чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях , моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа «Абонент недоступен». Все самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное! Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны и мы это ценим как никогда. Мы надеялись на более быстрое востановление,но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить. Сейчас я не могу избавиться от мысли, что я сама лично написала вам ранее, что клип будет на реальных событиях и что такого не было ещё ни у кого - тогда мы ждали Марину рано утром на съёмочной площадке и я представить не могла, как все обернется. P.S. Я открыта для комментариев для СМИ и по возможности буду держать вас в курсе происходящего.